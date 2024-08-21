Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak'ta Filyos Limanı'na Vurgu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Zonguldak Ziyareti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, "Sultan Abdülhamit'e dayanan Filyos Limanı'nın hayali artık gerçek oldu. Bundan sonraki hedefimiz Filyos Limanı'nı bir lojistik üs haline getirmek" dedi.

Zonguldak'ın Gelişimi ve Filyos Limanı'nın Önemi

Bakan Bolat, Zonguldak'ın madencilik geçmişinin olumsuz etkilerinin son bulduğunu, 2000'li yıllardan itibaren şehrin hızlı bir gelişim sürecine girdiğini belirtti. Lojistik, sanayi ve enerji alanında elde edilen başarılarla Zonguldak'ın önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Natural Gas Discoveries and Future Prospects

Bugünün Türkiye'nin doğal gaz keşfinin dördüncü yılı olduğuna dikkat çeken Bolat, "Cumhurbaşkanımız, 750 milyar metreküplük doğal gaz keşfini duyurduğunda bu, dünya gündeminde büyük bir yer edindi. Artık yurtdışına bağımlılığımız azalacak" dedi.

Esnafa 50 Milyon Liralık Destek

Bakan Bolat, Zonguldak'a tarım ve sanayi alanında sağlanan desteklerin yanı sıra, esnaf ve sanatkarlara da önemli yardımlar yapıldığını dile getirdi. "Zonguldak esnafına 50 milyon lira mali destek sağlanacaktır" müjdesini vererek, destek detaylarını açıkladı.

Gelecekteki Projeler ve Yatırımlar

Bakan, Zonguldak'ta çeşitli projelerin ve yeni yatırımların hayata geçeceğini belirtti. Filyos Serbest Bölgesi ile birlikte şehirde yeni imalat kuruluşlarının kurulacağını ve Zonguldak'ın limancılıkta önemli bir merkez haline geleceğine işaret etti.

Ziyaretlerin Sırasında Diğer Temaslar

Ziyaretleri kapsamında Valilik ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni de ziyaret eden Bakan Bolat'a, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Zonguldak milletvekilleri eşlik etti.