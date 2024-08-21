Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak'taki Fabrika Açılışını Kutladı

Ticaret Bakanı Bolat Fabrika Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal afetlere ve bölgesel zorluklara rağmen bir yıldız gibi parladığını vurguladı. Bolat, "Türkiye'miz, Avrupa ve ABD sanayi için güvenilir bir tedarik merkezi haline geldi," dedi.

Ekonomik Gelişmeler ve İhracat Rekorları

Bakan Bolat, Türkiye'nin son 21 yılda ekonomik alanda kaydettiği ilerlemeleri açıkladı. Milli gelirin 230 milyar dolardan 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, kişi başı milli gelirin de önemli bir artış gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, 1980'de 3 milyar dolar, 2002'de ise 36 milyar dolara ulaşan mal ihracatının 261,5 milyar dolara çıktığını kaydetti. "Türkiye, dünya metal ve çelik sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi," diyen Bolat, demir çelik ihracatının 30 milyar dolar sınırına yaklaşacağını ve otomotiv sektöründeki gelişmeleri de aktardı.

Yeşil Ekonomi Vurgusu

Ticaret Bakanı, açılışı yapılan fabrikanın 20 milyon avroluk yatırım ile 100'e yakın istihdam yaratacağını da belirtti. Ayrıca, yeşil ekonomi konusuna dikkat çekerek, sanayicilerin bu alanda hazırlık yapmaları gerektiğini ifade etti. Bakan Bolat, devletin bu konuda firmalara destek olacağını duyurdu.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Açılış törenine Zonguldak Valisi, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Bolat, ülkenin kalkınması için taş üstüne taş koyanların önemine vurgu yaparak, başarıların birlikte elde edildiğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Zonguldak Ereğli'de bulunan Çınar Boru Asitleme Fabrika Açılış Törenine katıldı.