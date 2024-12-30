Ticaret Bakanlığı 14 Kimyager Alımı Yapacak

Ticaret Bakanlığı 14 Kimyager İstihdam Edecek

Ticaret Bakanlığı, 14 kimyager alımı gerçekleştirecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu alım, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak.

Kimyager Olmak İçin Gereken Şartlar

Kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, uygulamalı kimya veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar, bu pozisyona başvurabilecek. Alım için toplamda 14 kimyager alınacağı belirtiliyor.

Başvuru Süreci ve Kuralları

Başvurular, 3-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı ve e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı) üzerinden dijital ortamda yapılacak. Posta ya da diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, belirlenen illerin tamamına istek sıralarına göre tercihte bulunma imkanına sahip olacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıralarına göre en yüksek puanlı adaylardan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alınacak.

Sonuçlar ve İletişim

Başvuruların ardından belirlenen asıl ve yedek aday listesi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek olup, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.