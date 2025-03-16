Ticaret Bakanlığı, 8,1 Milyar Liralık Kaçakçılığa Geçit Vermedi

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk iki ayında 8,1 milyar liralık kaçakçı ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:15
Ticaret Bakanlığı, 8,1 Milyar Liralık Kaçakçılığa Geçit Vermedi

Ticaret Bakanlığı'nın Kaçakçılıkla Mücadelesi Güçleniyor

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk iki ayında 8,1 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakamda yaklaşık yüzde 63 artış yaşandı.

Başarılı Operasyonlar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerinin yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş analiz teknikleriyle kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, geçen yıla kıyasla bu önemli artışın sağlandığı vurgulandı.

Kapsamlı Ele Geçirilen Eşya ve Maddeler

Operasyonlarda ele geçirilen ürünler arasında 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden ve 326 lüks araç öne çıkıyor. Ayrıca, canlı hayvan, elektronik eşya, tarihi eser ve tıbbi malzeme gibi çok geniş bir yelpazede kaçak eşya da ele geçirildi.

Ülke Ekonomisine ve Toplum Sağlığına Dikkat

Gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılığın ve yasa dışı ticaretin her türünün önlenmesi için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Bu tür faaliyetlerin ülke ekonomisine zarar verdiği, haksız rekabet oluşturduğu ve toplum sağlığını tehlikeye attığı vurgulanarak, gençlerin bağımlılık batağına sürüklenmesine yönelik tehditlerin bertaraf edildiği ifade edildi.

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