Ticaret Bakanlığı: ABD Menşeli Bazı Ürünlerdeki Ek Mali Yükümlülükler Kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırıldığını resmen duyurdu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, 2018'de ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ilave vergiler üzerine Türkiye'nin de DTÖ kuralları çerçevesinde karşı tedbirler aldığı hatırlatıldı. Bakanlık, söz konusu tedbirlerin dönem içinde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellendiğini ve belirli oranlarda yürürlükte kaldığını bildirdi.

Açıklamada, iki ülke arasında yürütülen olumlu müzakereler, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde bu ek mali yükümlülüklerin sona erdirildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı metninde, Türkiye ile ABD ilişkilerine dair politikaların 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda sürdürüleceği; ekonomik ilişkilerin her iki tarafın yararına artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık, ayrıca uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkenin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.