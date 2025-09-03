Ticaret Bakanlığı Ağustos Dış Ticaret Rakamlarını Açıkladı

Ticaret Bakanlığı Ağustos Dış Ticaret Verilerini Yayımladı

Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini içeren veri bültenini yayımladı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) esas alınarak hazırlanan veriler, dış ticaretteki temel göstergeleri ortaya koydu.

Genel Bakış

GTS'ye göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalışla 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 3,9 düşüşle 25 milyar 963 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,5 azalarak 47 milyar 758 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen ay yıllık bazda 2,4 puan artarak %83,9 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda oran 1,9 puan artışla %97,1, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 3,2 puan yükselerek %101,8 seviyesine ulaştı.

Ürün, Ülke ve Ülke Gruplarına Göre İhracat

Ağustosta en fazla ihracat yüzde 3,4 azalış ile 11 milyar 58 milyon dolar tutarında "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 4,3 azalış ve 7 milyar 225 milyon dolar ile "tüketim malları" ve yüzde 11,2 artış ile 3 milyar 53 milyon dolar tutarında "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ihracatın payı: imalat sanayi %94,9 (20 milyar 681 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,7 (598 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı %1,6 (348 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 776 milyon dolar ile Almanya oldu. Ardından 1 milyar 276 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 155 milyon dolar ile İngiltere geldi. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam içindeki payı %46,2 olarak hesaplandı.

En çok ihracat yapılan ülke grupları: Avrupa Birliği 9 milyar 84 milyon dolar, Yakın ve Orta Doğu 3 milyar 833 milyon dolar, diğer Avrupa ülkeleri 3 milyar 187 milyon dolar.

İthalat Verileri

Ağustosta ithalatta en yüksek pay yüzde 5,8 azalış ile 17 milyar 741 milyon dolar tutarındaki "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,9 artış ve 4 milyar 285 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları" ve yüzde 3,4 azalış ile 3 milyar 866 milyon dolar tutarında "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları: imalat sanayi %82,3 (21 milyar 369 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı %12,7 (3 milyar 293 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,5 (641 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan ülkeler 3 milyar 903 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 291 milyon dolar ile Rusya ve 2 milyar 260 milyon dolar ile Almanya oldu. İthalatta ilk 10 ülkenin payı toplam ithalat içindeki payı %59,4 olarak kaydedildi.

En çok ithalat yapılan ülke grupları: Avrupa Birliği 8 milyar 148 milyon dolar, Asya ülkeleri 7 milyar 547 milyon dolar, diğer Avrupa ülkeleri 4 milyar 984 milyon dolar.

Ocak-Ağustos Dönemi

GTS kapsamında ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 yükselişle 238 milyar 183 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 5,1 artışla 416 milyar 295 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,6 yükselişle 60 milyar 71 milyon dolar seviyesine çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %74,8 olarak hesaplandı.