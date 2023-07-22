Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Fahiş fiyat uygulayanlara 152 milyon TL'lik dev ceza

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına karşı önemli hamlelerle mücadelede başarıya ulaştığını açıkladı. Yapılan değişikliklerle birlikte 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu ve fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluk uygulamalarına karşı etkin idari yaptırımlar uygulamaya başlandı. Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak adına kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

TOPLAMDA 152 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

2023 yılının ilk altı ayında, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde gerçekleştirilen denetimler, haksız fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına karşı ciddi bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Marketlerden otomotiv bayilerine kadar birçok işletme gözden geçirilmiş, tespit edilen ihlaller sonucunda toplamda 152.820.477,5 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

Özellikle deprem sonrası yapılan denetimlerde e-ticaret pazaryerlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı da kararlı bir mücadele sürdürülmüş, 353 firmaya 84.975.532,00 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir.

Fiyat etiketleri de denetimlerin odağında olmuş ve 25.409 işyerinde yapılan incelemelerde 584.953 adet üründe aykırılık tespit edilmiştir. Bu ürünler için toplamda 14.991.883 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarından, stokçuluk eylemlerinden ve arz talep dengesini bozan fiillerden vatandaşları koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtmiştir. Haksız uygulamalara yönelik denetimler ve yaptırımların etkin bir şekilde devam edeceği vurgulanmıştır. Bu sayede tüketicilerin haklarının korunması ve adil ticaretin sağlanması için çalışmaların kesintisiz devam edeceği ifade edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın kararlı tutumu, haksız fiyat artışlarının ve stokçuluk uygulamalarının önüne geçerek tüketicilerin korunmasına büyük katkı sağlamıştır. Denetimlerde tespit edilen ihlallerle mücadelede etkin yaptırımların uygulanması, tüketici haklarının gözetildiği bir piyasa düzeninin oluşturulmasına önemli bir adım olmuştur. Bakanlık, adil rekabetin sağlanması ve tüketicilerin güveninin artırılması için çalışmalarına devam edeceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, ticari işletmelerin sorumluluklarını yerine getirmesi ve tüketicilere karşı şeffaf ve adil bir tutum sergilemeleri gerektiği vurgulanmıştır.