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Ticaret Bakanlığı duyurdu: “İsrail ile ticaret tamamen bitti”

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile olan ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada yer alan bilgilere göre, İsrail ile ilişkilerin tamamen durdurulması, tüm ürünleri kapsıyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:35
Ticaret Bakanlığı duyurdu: “İsrail ile ticaret tamamen bitti”

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile olan tüm ithalat ve ihracat ilişkilerinin tamamen durdurulmuş olduğunu ve bu kararın tüm ürünler için geçerli olduğunu ifade etti. Tüm ticari ilişkililerin durdurulma kararının, İsrail’in hükümetinin Gazze’ye insani yardım akışına kesintisiz bir şekilde izin verene kadar devam edeceği de ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Türkiye’nin çatışmanın, insani kayıp ve yıkımların engellenmesi ve ateşkesin sağlanması için yoğun bir şekilde diplomasi trafiğini kullandığı da belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, İsrail’in saldırılarının devam etmesi ve Gazze’ye olan yardımların engellenmesi üzerine 9 Nisan 2024 tarihinde ticari ilişkileri kısıtlama kararı aldıklarını, ancak İsrail’in saldırgan tutumunun devam ettiğini ve ateşkese yanaşmadığını, bu nedenle tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail ile olan tüm ithalat ve ihracatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık yeni kararın kesin ve kararlı bir şekilde uygulanacağının da altını çizdi.

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