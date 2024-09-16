Ticaret Bakanlığı, Fahiş Fiyat Denetimlerinde 327 Milyon Lira Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı Fahiş Fiyat Denetimlerinde Kararlılıkla İlerliyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamaları ve sektör bazlı denetimlerde bu yıl toplam 327 milyon 376 bin 495 lira ceza keserek dikkat çekti. Denetimler, yılın başından itibaren 15 Eylül'e kadar gerçekleştirilen fahiş fiyat kontrolleri kapsamında 1274 gerçek ve tüzel kişiyi kapsadı.

Denetimlerin Kapsamı ve Sonuçları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin 81 ilde yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. 2022 yılında, 15 bin 80 kişiden 64645 bin 318 kişiye denetim yapıldı.

Sektör Bazlı Denetimler Özellikle Otomotiv ve Emlak Sektöründe Yoğunlaştı

Açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 202 firma denetlenmiş, bu firmalar arasında stokçuluk yapan 68 firmaya 75 milyon 13 bin 928 lira ceza kesilmiştir. Emlak sektöründe ise 538 kişi denetlenmiş, 392 kişiye 30 milyon 152 bin 253 lira ceza uygulanmıştır. Ayrıca kuyum sektöründe 310 kişi denetlenmiş ve 23 kişiye 24 milyon 600 bin lira ceza kesilmiştir.

Sonuç Olarak

Bu yıl 15 Eylül tarihi itibarıyla toplam 46 bin 368 kişi denetlenmiş ve fahiş fiyat uygulayan 1274 kişiye 327 milyon 376 bin 495 lira ceza kesilmiştir. Bakanlık, iç piyasada ticari etiği ihlal eden davranışları minimize etmek ve adaletli bir iç piyasa sağlamak adına denetimlerini aralıksız sürdürmeye kararlıdır.