Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor: 309 işletmeye ceza kesildi!

Ekmek fiyatlarını yükselten işletmeler Ticaret Bakanlığı tarafından cezalandırıldı. Ülke çapında yapılan denetimlerde, fiyat tarifesine uymayan 283 işletme belirlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu işletmelere toplam 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. Ticaret Bakanlığı, bu kararı yazılı olarak duyurdu.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza yağdı. Toplantıda, 24 hal içi tüccar ve 2 otomotiv işletmesine toplam 14 milyon 970 bin 125 lira idari para cezası kesilmesine karar verildi. Böylelikle, kurulun bugüne kadar fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen 309 işletmeye uyguladığı ceza miktarı 24 milyon 345 bin 66 liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı, bu eylemlere karşı tedbir almaya devam edeceklerini açıkladı.



Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza yağdı. Toplantıda, 24 hal içi tüccar ve 2 otomotiv işletmesine toplam 14 milyon 970 bin 125 lira idari para cezası kesilmesine karar verildi. Böylelikle, kurulun bugüne kadar fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı belirlenen 309 işletmeye uyguladığı ceza miktarı 24 milyon 345 bin 66 liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı, bu eylemlere karşı tedbir almaya devam edeceklerini açıkladı.