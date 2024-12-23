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Ticaret Bakanlığı İdari Para Cezalarını 2025'te Artırıyor

Ticaret Bakanlığı, 2025'te idari para cezalarını %43,93 artıracak, fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar uygulayacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:52
Ticaret Bakanlığı İdari Para Cezalarını 2025'te Artırıyor

Ticaret Bakanlığından Fahiş Fiyat Artışlarına Sert Önlem

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan idari para cezalarını artırma kararı aldığını duyurdu. Bu yeni düzenleme, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik koyulan cezaların önemli ölçüde yükselmesini sağlayacak.

Yeniden Değerleme Oranı ile Cezaların Artışı

Yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'nın İç Ticaret ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlükleri tarafından belirlenen idari para cezaları, %43,93 olan yeniden değerleme oranında artırılacak. Fahiş fiyat artışı yapan işletmeler için alt sınır 143 bin 930 lira, üst sınır ise 1 milyon 439 bin 300 lira olacak.

Perakende İşletmelere ve Tedarikçilere Uygulanacak Cezalar

Alışveriş merkezleri, zincir mağazalar gibi perakende işletmeler ve ticaret faaliyetleri yapan diğer kuruluşlar için de cezalar belirlendi. Aykırılıklar için uygulanacak cezanın alt sınırı 22 bin 807 lira, üst sınırı ise 684 bin 214 lira olacak.

Belgelere İlişkin Uyumsuzluklar İçin Cezalar

Defter, belge ve kayıtlarını eksik veren veya denetim görevlerini engelleyenlere ise 114 bin 35 lira ile 570 bin 178 lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.

Piyasa Dengesini Bozucu Faaliyetler

Piyasa dengesi ve serbest rekabeti bozucu eylemlere de sert yaptırımlar gelecek. Bu tür faaliyetlere yönelik cezaların alt sınırı 1 milyon 439 bin 300 lira, üst sınırı ise 17 milyon 271 bin 600 lira olacak.

Aldatıcı Reklamlar ve Hiçbir Tüketici İçin Fırsat Tanınmayacak

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili cezalar da artırıldı. Reklam Kurulu, bu tür uygulamalara 79 bin 161 lira ile 31 milyon 808 bin 530 lira arasında cezai işlem uygulayabilecek.

Tüketici Haklarında Kesin Önlemler

Tüketicilerin satış sonrası mağduriyetini önlemek amacıyla, belirsiz ürünlerin satışı için idari para cezası 1 milyon 604 bin 819 lira olarak belirlendi. Ayrıca, garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarına ilişkin eksikliklere de 3 bin 126 lira ceza uygulanacak.

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Dawak Cezası

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara ise 7 milyon 917 bin 110 lira ceza uygulanacak.

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