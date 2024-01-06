Ticaret Bakanlığı mevzuata aykırılıktan 58 e-ticaret firmasına ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, mesafeli sözleşmelerde mevzuata uymayan 58 firmayı 86 milyon 274 bin 994 lira cezaya çarptırdı. Bakanlığın açıklamasına göre, mesafeli sözleşmeler, teknolojinin ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle daha popüler oldu. Ancak bu alanda yaşanan gelişmeler, tüketicilerin haklarını korumak için sorunlar da yarattı. Bu nedenle, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine firmaların uygun davranması gerektiği vurgulandı.





Yapılan açıklamada, elektronik ticaret yapan bazı firmaların, hukuka uygun olmayan ve kötü amaçlı davranışlarının Bakanlık tarafından araştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

​​​​​​​"Bu doğrultuda öncelikli olarak enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar öne çıkıyor. Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Bakanlığımız tarafından resen hem de Bakanlığımıza CİMER, e-Devlet, yazılı başvuru ve 'Bakana Ulaşın' kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı şekilde denetleniyor."





TİCARET BAKANLIĞI'NDAN MEVZUATA AYKIRI DAVRANAN FİRMALARA 86 MİLYON 274 BİN 994 LİRA CEZA

Mesafeli sözleşme yöntemiyle tüketicilerle anlaşma yapan firmaların, mevzuata uymayan iş ve davranışları sebebiyle, Bakanlık geçen yıl 58 firmaya toplam 86 milyon 274 bin 994 lira ceza kestiğini açıkladı.

HUKUKA AYKIRI DAVRANAN E-TİCARET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Bildirilen 8 firmadan 5'inin, internet siteleri üzerinden yaptıkları e-ticaret işlemlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, sitelerine "erişimin engellenmesi" tedbiri uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, cumhuriyet başsavcılığına bildirim yapıldı. Öte yandan, halihazırda 25 firmanın inceleme ve denetim süreci devam ediyor. Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedefleniyor."