Ticaret Bakanlığı'nda Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nda Atama ve Görevden Almalar

Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan atamalar arasında önemli isimler ve yeni görevlendirmeler bulunuyor.

Yeni Müdür Yardımcıları

Bakanlıkta boş bulunan çeşitli müdür yardımcılıklarına atama yapıldı. İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Mükerrem Aksoy, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Şakir Engin Yüksel, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığına Münir Oğuz, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Aydın atandı.

Diğer Atamalar

Ayrıca, Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Bora Esen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Osman Yıkın, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Akif Memiş, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Umut Can Gök ve Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cahit Teoman Dağcı atandı.

Diğer yandan, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Taner Sönmez, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Okçu getirildi.

Bölge Müdürlüklerinde Değişiklikler

Ayrıca, bakanlıkta açık bulunan çeşitli bölge müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Lütfü Tayfur, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Fatih Yalçınkaya, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Özer Çildaş atandı.

Görevden Almalar

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ve Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş görevden alındı. Ayrıca 16 ticaret il müdürlüğüne de ilişkin çeşitli atamalar yapıldı.