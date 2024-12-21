Ticaret Bakanlığı'ndan Entegratörlük Yetkisi İçin Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Entegratörlük Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlamak için gerekli olan entegratörlük yetkisi şartlarını belirledi.

Şirketler İçin Başvuru Süreci

Yapılan açıklamada, entegratörlük hizmeti sunan şirketlerin, 31 Mart 2025 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. Bakanlık, bu düzenlemenin hizmet sağlayıcıları tarafından ikili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Siber Güvenlik Riskleri ve Yeni Tebliğ

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran entegratör şirketlerinin faaliyetlerinin, kamu kurumları tarafından düzenlenmediği ve denetlenmediği vurgulandı. Bu durumun, hem İYS hem de vatandaşlar açısından ciddi siber güvenlik riskleri oluşturabileceği kaydedildi. Bu nedenle, ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinin İYSye kaydedilmesinin zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Entegratörlük Yetkisi İçin Gereken Şartlar

Entegratörlük yetkisi almak isteyen şirketlerin, anonim veya limitet şirket olarak kurulmuş olmaları ve ödenmiş sermayelerinin en az 1 milyon lira olması gerektiği açıklandı. Ayrıca, şirket ortakları ve yöneticileri, belirtilen suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmalı ve en az 5 uzman personel istihdam etmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen şirketlerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor. TOBB, başvuruları 30 gün içerisinde Ticaret Bakanlığı'na iletecek ve gerekli incelemelerden sonra uygun olan şirketlere entegratörlük yetkisi verilecektir.

Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Cezai İşlemler

Ayrıca, tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden şirketler için 30 günlük bir süre tanınacak ve bu süre içinde aykırılıklarını gidermeleri beklenilecektir. Aksi takdirde, entegratörlük yetkisi Bakanlık tarafından iptal edilecektir ve iptal sonrası şirketler, 30 gün boyunca hizmet vermeye devam edebilecektir.

Mevcut entegratörlük hizmeti veren şirketlerin bu şartları yerine getirerek 31 Mart 2025 tarihine kadar başvurmaları önem arz ediyor. Belirtilen tarihe kadar yetki almayan şirketler, ticari elektronik iletilere ilişkin hiçbir işlem gerçekleştiremeyecekler.