Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok!

2023 yılında fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara göz açtırılmadı. Ticaret Bakanlığı, otomotivden emlaka, gıdadan hizmet sektörüne kadar pek çok alanda 18 bin 780 işletmeyi denetledi. Haksız uygulamalarda bulunan firmalara toplam 602 milyon 225 bin 881 TL idari para cezası kesildi. Bakanlık, tüketicilerin haklarını korumak için denetimlerine devam edeceğini duyurdu.





MEVZUATA AYKIRI FİYATLANDIRAYA 842 MİLYON 402 BİN 406 TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için denetim faaliyetlerini sürdürdü. Tüketicilerin taraf olduğu çeşitli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, fiyat etiketi uygulamaları ve ürün güvenliği konularında yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı davranan firmalara toplam 842 milyon 402 bin 406 TL idari para cezası kesildi. Bakanlık, tüketicilerin güvenli bir piyasa ortamında ihtiyaçlarını karşılaması için denetimlerine devam edeceğini duyurdu.





BAKANLIK FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN FİRMALARA 2 MİLYAR 664 MİLYON 688 BİN 744 TL CEZA KESTİ

Rekabet Kurulu, 2023 yılında birçok sektörde rekabeti kısıtlayan uygulamaları inceledi. Bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, sağlık, lojistik, kültür-sanat eğlence, altyapı hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların rekabet hukukunu ihlal ettikleri tespit edildi. Rekabet Kurulu, bu firmalara toplam 2 milyar 664 milyon 688 bin 744 TL idari para cezası verdi.