Ticaret Bakanlığı'ndan Gramaj Denetimi: Hamburger ve Döner İncelendi

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde döner, iskender ve hamburger ürünlerinin gramajlarının belirtilerek satılmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin Amacı

Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla döner, iskender ve hamburger menülerinde gramaj ve fiyat bilgilerine yer verilmesi gerektiği konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu bilgilendirmişti.

Uygulanan Denetimler

Bu bilgilendirmeden sonra, ülke genelinde gramaj denetimlerinin yoğunlaştırıldığı açıklandı. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ana bileşiği et veya köfte olan döner, iskender ve hamburger menülerinin gramaj bilgilerine ilişkin denetim yaptı.

Uygunsuzluk Tespiti ve İdari Yaptırımlar

Denetimlerde, ürünlerin içeriğindeki et ve köfte için gramaj bilgilerinin menülerde yer alıp almadığı incelendi. İncelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere, her bir ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacak.

Tüketici Haklarının Korunması

Denetimlerin bir diğer amacı, vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. Ticari teamüller çerçevesinde, ağırlık ölçülerek satılan döner, iskender ve hamburger gibi ürünlerin gramaj bilgilerine yer verilmesi, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması adına büyük önem taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde döner, iskender ve hamburgerin gramaj belirtilerek satılmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde döner, iskender ve hamburgerin gramaj belirtilerek satılmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.