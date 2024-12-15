Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile Ticaretin Durdurulması Hakkında Açıklama

Ticaret Bakanlığı’ndan İsrail ile Ticaretin Durdurulması Üzerine Açıklama

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile tüm ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi. Bu bağlamda, Türkiye’nin İsrail limanlarından veya bu ülke menşeli yüklere yönelik kısıtlamalar açıklandı.

Ticaretin Durdurulması Süreci

Bakanlık, İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarına tepki olarak bu kararı aldığını belirtti. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan sonra Türkiye’nin İsrail ile olan ticareti, 2 Mayıs 2024 tarihine kadar önemli ölçüde azalmış durumda. Bu süreçte, Türkiye’nin İsrail'e ihracatı %30, İsrail'den ithalatı ise %43,4 oranında düşmüştür.

15 Soru ve Cevap

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda, birçok vatandaşın merak ettiği 15 temel soru ve yanıtları da yer aldı:

Soru 1: İsrail ile ticaret hala devam ediyor mu?

Cevap: 7 Ekim 2023 ile 2 Mayıs 2024 arasında ticarette yaklaşık %32 azalma yaşanmıştır.

Soru 2: Serbest Ticaret Anlaşması geçerli mi?

Cevap: Ticaret durdurulduğu için anlaşma fiilen geçerliliğini yitirdi.

Soru 3: Türkiye'den gemiler İsrail limanlarına yanaşıyor mu?

Cevap: Filistin'e gönderilen malların %98'i İsrail üzerinden taşınmak zorundadır...

İlgili notta ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e yönelik enerji ve savaş malzemeleriyle ilgili iddialarının asılsız olduğu vurgulandı. Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı olmadığı belirtildi.

Son olarak, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin durmasının ardından, İsrail hükümetinin bu duruma tepkileri de vurgulandı. Türkiye, tüm bu süreçleri dikkatle izlemeye ve gerekli adımları atmaya devam edecektir.