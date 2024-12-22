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Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu: 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 493 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi. İpsala ve Esendere gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılığın önüne geçildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:34
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu: 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala ve Esendere gümrük kapılarında gerçekleştirdiği operasyonlarla toplam 493 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. İpsala Gümrük Kapısı'nda iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokaine, Esendere Gümrük Kapısı'nda ise 375 kilogram eroine el koyuldu.

Gümrük Kapılarında Yürütülen Faaliyetler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde yürütülen kaçakçılığı önleme faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobillerde risk analizi ve hedefleme çalışmalarına tabi tutuldu.

Şüpheli araçlar, gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramalarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de yardımıyla detaylı arama gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş olan 137 paket içerisinde skunk esrar ve kokain türünde 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 79 milyon lira olduğu belirlendi.

Esendere Gümrük Kapısındaki Başarılı Operasyon

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen diğer bir operasyonda ise, gümrük kapısına gelen bir tir şüpheli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına sevk edilen çimento yüklü tırda şüpheli yoğunluk tespit edilince, detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, 450 milyon lira değerinde 375 kilogram eroin cinsinden uyuşturucuya el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ederken, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu operasyonlar sayesinde piyasa değeri yaklaşık 529 milyon lira olan 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişini engellemeyi başardı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokaine, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroine el koydu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokaine, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroine el koydu.

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