Ticaret Bakanlığı'ndan Uluslararası Gözetim Şirketine İki Aylık Faaliyet Durdurması

Ticaret Bakanlığı Faaliyet Durdurma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim alanında faaliyet gösteren bir şirketin iki ay süreyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Hangi Şirket Men Edildi?

Belirtilen şirket, Iqube Survey Turizm Uluslararası Gözetim Sörvey ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. olup, "Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ" hükümlerine uymadığı tespit edilmiştir.

Resmi Gazete'de Tebliğ Yayımlandı

Bakanlık tarafından hazırlanan ve Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ adını taşıyan karar, Resmi Gazete'de de yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.