Ticaret Bakanlığı Ocak Ayı Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanlığı Ocak Ayı Veri Bültenini Yayımladı

Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri verilerini yayımladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,8 artarak 21 milyar 164 milyon dolara ulaştı. İthalat ise %10,2 artış göstererek 28 milyar 847 milyon dolara çıktı.

Dış Ticaret Hacmi ve Açık

Dış ticaret hacmi, Ocak ayında %8,3 artışla 50 milyar 11 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı ise %24,2 artarak 7 milyar 682 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan azalarak %73,4 olurken, enerji verileri hariç %88,8, enerji ve altın verileri hariç %93,2 olarak kaydedildi.

Ürün ve Ülkelere Göre İhracat

Geçen ay en fazla ihracat, %7,8 artışla 10 milyar 706 milyon dolar ile "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu %7,1 artışla 7 milyar 861 milyon dolar ile "tüketim malları" ve %5,1 azalışla 2 milyar 481 milyon dolar ile "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

OCAK ayında en fazla ihracat, 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD 1 milyar 369 milyon dolar ile ikinci, İngiltere ise 1 milyar 205 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam payı ise %48,4 olarak belirlendi.

İthalat Verileri

İthalat açısından Ocak ayında %9,5 artışla 20 milyar 977 milyon dolar ile en fazla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bunun arkasından %27,9 artışla 4 milyar 231 milyon dolarla "tüketim malları" ve %2,3 azalışla 3 milyar 592 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" geldi.

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise 4 milyar 192 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 086 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 297 milyon dolarla ABD oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam payı %60,6 olarak hesaplandı.

Dış Ticaret Açığında Yıllık Düşüş

GTS kapsamındaki 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret verilerine göre, Şubat 2024-Ocak 2025 döneminde ihracat %2,6 artışla 263 milyar 17 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat %2,2 azalarak 346 milyar 680 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise %14,8 azalışla 83 milyar 662 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %75,9 olarak belirlendi.