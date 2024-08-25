Ticaret Bakanlığı Temmuzda 653 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı'nın Temmuz Raporu

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi çerçevesinde Temmuz ayında toplam 653 işletmeye izin belgesi vermiştir. Bu belgeler, firmaların yurtiçindeki ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yayınlanan İzin Belgeleri ve İptaller

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Temmuz ayı boyunca 68 adet yurtiçi satış ve teslim belgesi düzenlenmiştir. Ayrıca, şirket talepleri doğrultusunda 23 belgenin yanı sıra, Bakanlık tarafından 1 belgenin iptali gerçekleştirilmiştir.

Bu süreç, ticaretin desteklenmesi ve düzenlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bakanlık, firmaların rekabet gücünü artırmak için düzenlemelerine devam etmektedir.