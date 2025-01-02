Ticaret Bakanlığı, Yılbaşı Denetimlerinde 23,7 Milyon Lira Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı'nın Denetim Raporu

Ticaret Bakanlığı, 2024'ün son haftasında gerçekleştirdiği denetimlerle toplam 23,7 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Bakanlık, fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç elde edenlere karşı mücadele kararlılığını 2025 yılı için de sürdüreceğini belirtti.

Denetimlerin Kapsamı

Açıklamada, geçen yılın son 7 günü içinde, asgari ücret zammının ardından artan fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla 81 ilde yoğun denetimlerin yapıldığı belirtildi. 25 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında 5.846 markette incelemeler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde toplamda 577.672 ürün kontrol edildi ve 6.662 üründe ihlal tespit edildi.

Ayrıca, 13.838.753 lira cezai işlem yapıldı ve 3.479 firma hakkında haksız fiyat artışı ile ilgili araştırma süreci başlatıldı.

İstanbul, Ankara ve Antalya'nın Durumu

Denetimlerde en fazla kayıt İstanbul'dan geldi. 797 işletme ile İstanbul ilk sırada bulunurken, onu 436 ile Ankara ve 411 ile Antalya izledi. Ürün denetimlerinde ise en yüksek rakamlar şu şekilde; 154.922 ürünle Ankara, 93.603 ürünle Antalya ve 73.031 ürünle İstanbul kaydedildi. İstanbul'da tespit edilen 2.932 ihlal ile yine en yüksek rakam kaydedildi, ardından 1.806 ihlal ile Ankara ve 506 ihlal ile Elazığ geldi.

Uygulanan cezai işlemlerin sıralaması ise şu şekilde oluştu: İstanbul 6.450.400 lira, Ankara 3.973.200 lira ve Bursa 266.200 lira.

Kafe ve Restoran Denetimleri

Açıklamada ayrıca, 30-31 Aralık 2024 tarihlerinde kafe ve restoran denetimlerinin de yapıldığı, bu kapsamda 4.779 işletme ve 285.499 ürünün denetlendiği belirtildi. Denetim neticesinde 9.897.148 lira cezai işlem uygulandı ve 735 işletme hakkında haksız fiyat artışı araştırmaları başlatıldı.

En büyük denetimlerin yapıldığı iller sırasıyla: 934 işletme ile İstanbul, 496 işletme ile Ankara ve 270 işletme ile Antalya olarak kaydedildi. Ürün denetimleri bakımından ise İstanbul 92.013, Ankara 43.381 ve Antalya 21.053 ürünle öne çıktı.

Ticaret Bakanlığı'nın bu denetim süreçleri, vatandaşların refahını etkileyen fahiş fiyatlar ve haksız kazançlarla sıkı bir mücadele olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.