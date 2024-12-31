Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Etiket Denetimlerini Yoğunlaştırdı

Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Denetimlerine Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler, başkentte restoran, pastane, kafe, kırtasiye ve hediyelik eşya mağazalarında yoğunlaştı.

Fiyat Listeleri ve Ürün Etiketleri Kontrol Edildi

Denetimlerde ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, işletmelerin kapılarında fiyat listesi bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ayrıca fiyat listeleri ile menülerin uyumu da incelendi.

Kırtasiye denetimlerinde ise yılbaşı öncesinde sıkça satın alınan hediyelik eşyaların ve süslemelerin ürün etiketleri gözden geçirildi. Ekipler, etiketlerin satış fiyatıyla uygunluğunu kontrol ederken, ürünlerin ayırt edici özellikleri ve menşei gibi kriterlerin etikette olup olmadığını denetledi.

Denetimler Yeni Yılda da Sürecek

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Şikayetleri ve Piyasa Gözetimi İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, denetimlerin yeni yılda da devam edeceğini belirterek, "Yeni yılla birlikte asgari ücret artışlarından sonra fiyatların artışlarını dengeleyebilmek ve önüne geçebilmek için denetimlere devam etmekteyiz. Marketlerde yaptığımız denetimlerin haricinde, kafe, restoran ve diğer işletmelerde de aynı şekilde incelemelerimiz sürmektedir. Yılbaşı itibarıyla denetimlere devam edeceğiz" ifadesini kullandı.