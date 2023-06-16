Ticaret Bakanlığı'ndan kur fırsatçılığı yapan e-ticaret firmalarına ağır fatura!

Ticaret Bakanlığı, son günlerde yükselen döviz kurları nedeniyle e-ticaret üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin siparişlerinin iptal edilmesi yönünde gelen şikayetleri inceledi. Yapılan incelemenin ardında kur fırsatçılığı yapan firmalara cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamanın içeriğinde şu ifadeler kullanıldı:

"Teknolojinin gelişmesi, alışveriş alışkanlıklarının değişmesine ve toplam perakende satışlar içinde e-ticaretin payının artmasına neden oldu. Tüketicilerimizin görmeden ve görmeden yaptıkları alışverişlerin hesabının eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirilmesi çok önemlidir. Satıcı veya sağlayıcı ile gerçekleştirilen sözleşme konusu ürünleri ve bunların cayma ve teslim haklarını Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında fiziki olarak kontrol eder.

6 FİRMAYA CEZA KESİLDİ





Bu kapsamda tedarikçilerden gelen siparişlerin bir açıklama yapılmadan veya sipariş edilen ürünün stokta olmadığı/teslim edilemeyeceği gerekçesi ile iptali ile ilgili bölüm'e gelen talepler düzeyleri yakından takip edilmektedir. 2023 yılının ilk 5 ayında 6 firmaya TL üzerinden idari para cezası ve toplam 9 milyon 252 bin 704 TL tutarında para cezası uygulandı. Ayrıca 6 firma hakkında inceleme ve denetim yapıldı.

Son günlerde geleneksel hale gelen ve sosyal medyadan gelen haberler ve bakanlığımıza gönderilen uygulamalar; Görüldüğü üzere, artan kur ve fiyatlar nedeniyle e-ticaret ortamında verilen emirlerin sebepsiz yere iptal edildiğine dair şikayetler artmakta ve gerekli incelemeler bakanlık yetkilileri tarafından yapılmaktadır.

GEREKÇESİZ İPTALLER YÖNETMELİĞE AYKIRI

Bu kapsamda, Bakanlıkça Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Türkiye Ticaret ve Sanatkarlar Federasyonu'na gönderilen ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara bilgi verilmesi amacıyla gönderilen yazıda, bu konuda satıcının boşluklu sözleşmeyi feshi nedeniyle stokta olmayan veya başka bir nedenle olmayan bir ürünün satışının, 6502 sayılı anayasa maddesinde yer alan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mesafeli sözleşmeler kapsamında yasaklanmış olması, yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı olduğunun teşkil edildiği belirtilmiştir.