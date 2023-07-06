Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı: 2. el araç satışında aldatıcı ilan verenlere para cezası kesilecek!

Türkiye, dünya genelinde otomobil vergisinde en yüksek oran belirleyen ülkelerinde başında geliyor. ÖTV oranının yüksek olması nedeniyle birçok modelde vergiler fiyatın yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Bazı modellerde bu ücret aracın net fiyatının üç katı kadardır. Türkiye'de araba almayı zorlaştıran bir diğer sebep ise yükselen döviz kuru. Bu nedenle ikinci el piyasasında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Yeni araba bulmak zor olduğu için kullanılmış arabalar yüksek fiyatlara satılıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre artık ikinci el otomobiller sıfır fiyatın üzerinde satılamayacak. Yönetmelikte ayrıca, 1 Ocak 2024'e kadar kullanılmış arabaların üretici ve bayilerin cari satış fiyatlarının üzerinde fiyatlarla satışını yasaklıyor.





300 BİN TL CEZASI VAR!

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada; ikinci el araç satışlarında yönetmeliklere uymayanlara 300.000 TL'ye kadar para cezası verilebileceği belirtildi.

Cezalara gelince, yayınlandığı tarihte yeni kuralları ana hatlarıyla açıklayan bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve aynı zamanda tüzel kişiler ilanın verildiği platformlar tarafından uyarılacak. Söz konusu kısıtlamayı ihlal edenler 300.000 TL'ye kadar idari para cezasına çarptırılabilir."