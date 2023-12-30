Ticarette yenilik: İş dünyasını etkileyecek yeni düzenlemeler hayata geçiyor!

Yeni yılda yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerde fiyat etiketlerine ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerlerde tarife ve fiyat listeleri giriş kapısının önünde ve masaların üstünde tüketicilerin kolayca görebileceği ve okuyabileceği şekilde yer alacak. Bu düzenlemeyle, hizmet kalitesindeki sorunların önüne geçilmesi, tüketicilerin keyfi fiyat artışlarına maruz kalmaması hedefleniyor.

Yeni yılda perakende ticaret alanında yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle, tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süreleri değişecek. Buna göre, 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olacak. Ancak, alacaklı küçük ölçekli ise bu süre 30 güne inecek. 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklı küçük ölçekli ise 60 gün olarak belirlenecek. Bu düzenlemeyle, tarım ve gıda sektöründe ticari faaliyetlerin daha adil ve düzenli olması amaçlanıyor.

Bakanlık, hızlı tüketim malları satan ve 200'den fazla şubesi olan zincir mağazalara yeni bir yükümlülük getirdi. Buna göre, 250 metrekareden büyük satış alanına sahip şubelerde, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklar için gıda ürünü satılması zorunlu olacak. Bakanlık, bu düzenlemeyle, tıbbi gıdaya ihtiyacı olan tüketicilerin erişimini kolaylaştırmayı ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

İKİNCİ EL ARAÇLARA YENİ DÜZENLEME

Yeni yılda otomotiv ve emlak sektöründe sahte ve yanıltıcı ilanların önüne geçmek için yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle, ilan platformları, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulamak ve ilan verme yetkilerini kontrol etmek zorunda olacak. Bu hükme uymayan ilan sitelerine, ilan başına 10 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütörün belirlediği satış fiyatından daha yüksek bir fiyata ilan edilmesi yasaklanacak.

Bu yasağın uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Aynı şekilde, "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi" adıyla bilinen ikinci el taşıtların pazarlama ve satış kısıtlaması da hem yetkili satıcılar hem de bireysel satıcılar için 1 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu kısıtlamaya ve noterler tarafından engellenen ticari faaliyetlere, motosiklet satışları da dahil olacak. Bu düzenlemeyle, otomotiv ve emlak sektöründe tüketici haklarının korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amaçlanıyor.

E-TİCARET PAZARYERLERİNE DE YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Yeni yılda e-ticaret pazaryerlerinde yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeyle, pazaryeri satıcıları, kendi verilerini istedikleri zaman başka e-ticaret pazaryerlerine aktarabilecek. Ayrıca, pazaryerlerinin kendilerinin veya bağlı oldukları kişilerin markalı ürünleri satmaları veya aracılık etmeleri konusunda yeni kurallar getirildi. Çok büyük ölçekli e-ticaret pazaryerlerinin piyasayı haksız rekabete sokmasını önlemek için de bu yerlere bankacılık ve ödeme hizmetleri alanında kısıtlamalar uygulanacak. Pazaryerlerinin kendi sitelerinde veya fiziki ortamda yaptıkları satışlar dışında kargo hizmetlerinde de sınırlamaya gidildi.

Anonim ve limitet şirketlerin "en az sermaye tutarları" da arttırıldı. Anonim şirketlerde 50 bin lira olan bu tutar 250 bin liraya, limitet şirketlerde 10 bin lira olan bu tutar 50 bin liraya çıkarıldı. Halka açık olmayan anonim şirketlerde ise kayıtlı sermaye sistemini benimseyenlerin başlangıç sermayesi en az 500 bin lira olacak. Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak için 2024 yılında da denetim faaliyetlerine devam edecek.