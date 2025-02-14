Ticari Defterler Elektronik Ortama Geçiyor: Yeni Tebliğ Yayımlandı

Yeni Düzenleme ile Ticari Defterler Elektronik Ortama Taşınıyor

Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile birlikte, işletmelerin muhasebe dışındaki pay, yönetim ve müdürler kurullarının kararlarıyla genel kurul ve müzakere defterleri artık elektronik ortamda tutulacak.

Uygulama Tarihleri

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilen şirketler, belirtilen defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlü olacak. Ayrıca, 15 Kasım 2012 tarihinde yayımlanan tebliğde belirtilen anonim şirketler de aynı yükümlülük altına girecek. Diğer şirketler ise, isteğe bağlı olarak defterlerini elektronik ortamda tutabilecek ancak bu durumda tüm defterlerin elektronik olması gerekecek.

Defterlerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

Ticaret siciline tescil edilen şirketler, defterlerini elektronik defter sisteminde oluşturacak ve aktif hale getirecek. Fiziki defterlerini elektronik ortama geçirmesi gereken şirketlerin ise, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını alması gerekecek.

Tebliğin Yürürlük Tarihi

Bu tebliğin yürürlüğü 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Yeni uygulama, işletmelerin kayıt ve denetim süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği artırmayı hedefliyor.