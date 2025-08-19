DOLAR
Ticari ve Toplu Taşıma Araçlarına Kamera ve Takip Zorunluluğunda Erteleme — Resmi Gazete

İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle taksi, dolmuş, otobüs gibi araçlarda kamera, araç takip ve acil butonu zorunluluğu model yıllarına göre 2026-2028'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:48
Resmi Gazete'de Yönetmelik Değişikliği: Ticari ve Toplu Taşıma Araçlarında Erteleme

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu zorunluluğuna ilişkin uygulama takvimini güncelliyor.

Yeni uygulama ve geçiş takvimi

Değişiklik uyarınca, ilk defa tescil edilecek araçlarda bu şartlar ilk tescil sırasında aranacak; ancak bu hüküm 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bugünden önce ilk tescili yapılan araçlar için zorunluluk, model yıllarına göre ertelendi: 2023-2025 modeller için 1 Ocak 2026, 2018-2022 modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

Önceki düzenlemede, kapsamda bulunan taşıtlara yönelik süre 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayene tarihine kadar veriliyordu; bu hüküm yönetmelik değişikliğiyle güncellendi.

Okul servis araçlarına özel düzenleme

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya edilecek ve "İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçlar için, söz konusu yönetmeliğin 18 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

Yönetmelik değişikliği, ticari ve toplu taşıma araçları için getirilmiş olan güvenlik teknolojisi yükümlülüklerinin uygulanmasını model yıllarına göre kademeli hale getiriyor.

