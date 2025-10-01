Tienvın-2'den Uzay Özçekimi: Dünya 43 Milyon km Uzağında

Tienvın-2'den uzayda çarpıcı özçekim: Dünya 43 milyon kilometre uzakta

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), keşif aracı Tienvın-2'nin robotik koluna yerleştirilen izleme kamerasıyla çekilen ve arka planda Dünya'nın görüldüğü bir özçekimi, Ulusal Gün kutlamaları sırasında paylaştı. Fotoğraf, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yılının anıldığı günde servis edildi.

Fotoğrafın ayrıntıları

Karede, aracın güvertesinde yer alan ve üzerinde Çin bayrağı bulunan bölüm net biçimde görülürken, uzakta mavi gezegenin hatları da seçiliyor. CNSA, görüntünün keşif aracının Dünya'dan yaklaşık 43 milyon kilometre uzaklıkta seyrederken robotik kola yerleştirilen izleme kamerası ile çekildiğini belirtti.

Görev hedefleri ve zamanlama

Tienvın-2, 29 Mayıs'ta uzaya gönderilmiş; görevin ilk etabında Dünya'ya yakın 2016 HO3 asteroidine ulaşarak kaya ve toprak örnekleri toplaması, ardından Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında yer alan 311P asteroidini incelemesi hedefleniyor. Keşif aracı, bir yıl içinde 2016 HO3'e ulaştıktan sonra yörüngesinde gözlemler yapacak ve yüzeye inerek örnek toplayacak. Topladığı örneklerle Dünya'ya dönmesi planlanan araç, örnekleri kapsülde bıraktıktan sonra yeni keşif için 311P'ye hareket edecek; örneklerin Dünya'ya dönüşü 2027 sonunda öngörülüyor.

Tienvın programı

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" görevleri, adını MÖ 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Çü Yüen'in dizelerinden alıyor. Çin, uydu ve gezginci robottan oluşan Tienvın-1 keşif aracını Temmuz 2020'de Kızıl Gezegen'e göndermiş; yaklaşık 202 gün süren yolculukla Mars yörüngesine ulaşan görevde robotik gezgin Curong gezegen yüzeyine inmişti. Gelecek adım olarak planlanan Tienvın-3 misyonunun ise 2028'de fırlatılması ve Kızıl Gezegen'den kaya-toprak örnekleri getirilmesi hedefleniyor.