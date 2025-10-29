Tiflis'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Resepsiyonu — Türkiye-Gürcistan İşbirliği Öne Çıktı

Tiflis'te Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ilişkiler vurgulandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcü bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Gürcistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesaj okundu.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ali Kaan Orbay, katılımcılara teşekkür ederek Türkiye'nin güçlü diplomasisi, ordusu ve tecrübesiyle bölgesinde ve dünyada etkin ve güvenilir bir ülke olduğuna dikkat çekti. Orbay, "Bölgemizde ve dünyada artan sınamalara rağmen uluslararası camianın en güçlü ve saygın devletleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Orbay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye'nin kurtuluşunda ve yükselişinde emeği geçen herkesi rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Gürcistan'ın stratejik ortağı olduğunu belirterek Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ise "Bugün sizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum." sözleriyle konuşmasına başladı. Papuaşvili, ilişkiler hakkında, "Türkiye, Gürcistan'ın stratejik ortağı, en büyük ticaret ortağı ve güvenilir komşusudur." ifadelerini kullandı.

Papuaşvili, Türkiye'nin bölgedeki istikrarın sağlanmasına yaptığı katkılara değinerek, "Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik sarsılmaz desteğini ve Karadeniz ile Güney Kafkasya bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

İki ülke halklarının demokrasi ve egemenliğe sahip çıktıklarını belirten Papuaşvili, halkların demokratik seçimlerle ifade ettiği iradeye saygının Türkiye ile stratejik ilişkinin temel taşlarından olduğunu vurguladı. Haziran ayında Türkiye'deki temasları kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldiğini hatırlatan Papuaşvili, "Ülkelerimizin meclisleri, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temel taşlarıdır." dedi.

Ağustos ayında Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşmasını parafladıklarına işaret eden Papuaşvili, Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış için önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekti ve "Gürcistan ve Türkiye, birlikte Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve halklarımıza fayda sağlayacak tarihi bir fırsat koridoru oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Papuaşvili, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecindeki adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gürcistan, bu süreci güçlü şekilde destekliyor." dedi.

Resepsiyonun düzenlendiği otel binasına Türk bayrağı yansıtılırken, Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte diplomatlar ve davetliler ülkelerarası dostluğun önemini vurguladı.

