Tiflis'te Göstericilere Çevik Kuvvet Müdahalesi: Olaylar Büyüyor

Tiflis'teki Gösterilerde Çevik Kuvvet Müdahalesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden protestolar sırasında, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine çevik kuvvet ekipleri, eylemcilere müdahale etmek zorunda kaldı.

Görüşlerin sertleşmesi, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı artan tepkilerden kaynaklanıyor. Gösteriler, 9. gününe girerken, binlerce kişi parlamento binası önünde toplandı ve Kobakhidze'nin bu kararına karşı protesto etti.

Polis ile Göstericiler Arasında Arbede

Dün gece, gece yarısından sonra polisle göstericiler arasında birkaç kez arbede yaşandı. Müdahale için olay yerine getirilen çevik kuvvet ekipleri, göstericilere tazyikli su, biber gazı ve gözyaşı gazı ile karşılık verdi. Geri çekilen eylemciler ise polise piroteknik malzemeler, taş ve şişe atarak protestolarını sürdürdü.

Şota Rustaveli Caddesi'nde birkaç noktada ateş yakarak eylem yapan göstericiler, polisin müdahalesi sonucu saat 03.00 civarında dağıldı.

Birkaç kişinin gözaltına alındığı olaylar sonucu göstericiler, kentin farklı sokaklarında yürüyüş yapmaya devam etti.

Cumhurbaşkanı'ndan Polisin Müdahalesine Tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, polisi barışçıl göstericilere müdahale etmekle suçladı. Cumhurbaşkanı, gözaltına alınanlara karşı insan haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Buna ek olarak, Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani de polisin barışçıl gösterilere müdahale etmesini eleştirdi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, göstericilerin polis ve parlamento binasına piroteknik ve çeşitli eşyalar attığını belirtti ve bazı polislerin yaralandığını kaydetti.

Hükümetin AB ile Müzakereleri Durdurması

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuştu. Muhalefet ve AB yanlısı eylemciler bu duruma karşı sokağa dökülerek protestolar düzenledi. Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini öne sürdü ve bu durumu gerekçe göstererek AB ile müzakerelerin başlatılmasının 2028 sonuna kadar gündeme alınmayacağını belirtti. Ayrıca, Gürcistan'ın 2030'da AB üyesi olma hedefinin devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası Tepkiler ve Gelişmeler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın AB ile müzakereleri durdurmasını takip ederek, ülke ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi.

Baltık ülkeleri, Gürcistan hükümetinin bazı üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı koyma kararı aldıklarını bildirdi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve bazı hükümet yetkilileri hakkında yaptırımlar içeren bir kararname imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanınca çevik kuvvet ekipleri eylemcilere müdahalede bulundu. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı başlatılan gösteriler 9. gününde sürüyor. Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde dün gece bir kez daha toplanan binlerce kişi, Kobakhidze'nin kararına tepki göstermeye devam etti. Gece yarısında ise polis ile göstericiler arasında birkaç kez arbede yaşanınca olay yerine getirilen çevik kuvvet birlikleri göstericilere tazyikli su, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Binanın önünden geri çekilen eylemciler ise polise piroteknik ile taş, şişe ve farklı eşyalar atarak gösterilerine devam etti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanınca çevik kuvvet ekipleri eylemcilere müdahalede bulundu. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı başlatılan gösteriler 9. gününde sürüyor. Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde dün gece bir kez daha toplanan binlerce kişi, Kobakhidze'nin kararına tepki göstermeye devam etti. Gece yarısında ise polis ile göstericiler arasında birkaç kez arbede yaşanınca olay yerine getirilen çevik kuvvet birlikleri göstericilere tazyikli su, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Binanın önünden geri çekilen eylemciler ise polise piroteknik ile taş, şişe ve farklı eşyalar atarak gösterilerine devam etti