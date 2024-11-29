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Tiflis’te Protestolar: Polisin Müdahalesiyle Cadde Açıldı

Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınması üzerine başlayan protestolar polisin müdahalesiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:46
Tiflis’te Protestolar: Polisin Müdahalesiyle Cadde Açıldı

Tiflis’te Cadde Protestolarla Kapatıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028 yılına kadar gündeme alınmayacağına yönelik kararının ardından başlayan protestolar, polisin müdahalesiyle noktalandı.

Protestolar Gece Boyunca Devam Etti

Gece yarısına doğru protestocular, parlamentonun önünde toplanarak Tepki göstermeye başladı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki arbede, bazı göstericilerin parlamento binasını kuşatmaya çalışması sonrası patlak verdi. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Barikatlar ve Şiddet Olayları

Sabaha doğru Şota Rustavli Caddesi'nde barikatlar kurarak ateş yakan göstericiler, güvenlik güçlerine taş ve çeşitli eşyalar atmaya başladı. Polis, sabah erken saatlerde caddeyi trafiğe açtı ve göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Güvenlik Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, şiddet eylemleri düzenlemekle suçladığı bazı göstericilerin yanı sıra 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı’ndan Sert Tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, X hesabından yaptığı açıklamada, polisin göstericilere müdahalesini eleştirerek, “Avrupa başkentlerinden sert tepki bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

AB ile Müzakerelerin Askıya Alınması

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım’da AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda bir karar alarak, “Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Tepkiler

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'daki 26 Ekim parlamento seçimlerinde ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını belirterek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulundu.

Gürcistan’ın AB’ye Katılım Süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan’a, Aralık 2023’te aday ülke statüsü verilmişti. Ancak ülkede yaşanan tartışmalara neden olan ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ yasası nedeniyle AB’ne katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım...

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmamasına yönelik kararının ardından Tiflis'te dün gece başlayan protesto sebebiyle kapatılan Şota Rustaveli caddesi polisin müdahalesiyle açıldı. Polis ekipleri, sabah erken saatlerde göstericilere müdahale ederek caddeyi trafiğe açtı. Güvenlik güçleri, gösteri sırasında birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım...

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmamasına yönelik kararının ardından Tiflis'te dün gece başlayan protesto sebebiyle kapatılan Şota Rustaveli caddesi polisin müdahalesiyle açıldı. Polis ekipleri, sabah erken saatlerde göstericilere müdahale ederek caddeyi trafiğe açtı. Güvenlik güçleri, gösteri sırasında birkaç kişiyi gözaltına aldı.

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