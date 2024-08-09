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Tiflis'ten Trabzon'a Yeni Uçuş Seferleri

Tiflis ile Trabzon arasında doğrudan uçuşlar başlayacak; sağlık turizmi potansiyeli artacak.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:45
Tiflis'ten Trabzon'a Yeni Uçuş Seferleri

Tiflis'ten Trabzon'a Uçuş Seferleri Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tiflis ile Trabzon arasında doğrudan uçuş seferlerinin başlatılacağını duyurdu.

Turizmde Yeni Fırsatlar

Genç, Trabzon'un turizm açısında zengin bir destinasyon olduğunu belirterek, "Şehrimizde gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak için çaba gösteriyoruz. Bu yeni uçuşlar, şehrimizin ekonomi ve turizm açısından gelişmesine katkı sağlayacak." dedi.

Sağlık Turizmi Potansiyeli

Batum'dan geçen yıl 41 bin 738 kişinin sağlık turizmi için Trabzon'a geldiğini kaydeden Genç, "Tiflis'le birlikte Gürcistan'ın tamamına yayılan bir sağlık turizmi anlayışı geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uçuş Detayları

Tiflis'ten Trabzon’a haftada iki sefer, çarşamba ve pazar günleri düzenlenecek. Seferlerin eylül ayında başlaması bekleniyor.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve çeşitli turizm kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Sonuç olarak, Trabzon'un sağlık merkezi olma vizyonu güçlenecek ve turizmi 12 aya yayma çabaları hız kazanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trabzon'dan Tiflis'e doğrudan uçuş seferlerinin başlayacağını açıkladı.

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