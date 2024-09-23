TİGEM 20 Bin Ton Koyun Sütü Satışı Gerçekleştiriyor

TİGEM 20 Bin Ton Koyun Sütü Satacağım

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte 20 bin ton koyun sütünün satışı için bir ihale düzenleyecek.

İhale Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından gerçekleştirilecektir. Satış işlemleri 5 yıllığına açık artırma usulü ile yapılacaktır.

İhale Tarih ve Saati

İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara TİGEM İhale Salonu'nda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçici Teminat ve Şartname Bilgileri

İhaleye katılacak olanlar için geçici teminat tutarı 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlenmiştir. İhale şartnamesi ise www.tigem.gov.tr internet sitesinde yer alan "Pazarlama İhaleleri" bölümünden temin edilebilir.