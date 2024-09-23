DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,13 0,01%
ALTIN
2.882,9 -0,3%
BITCOIN
2.172.647,09 -0,76%

TİGEM 20 Bin Ton Koyun Sütü Satışı Gerçekleştiriyor

TİGEM, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden 20 bin ton koyun sütü satışı için ihale düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:37
TİGEM 20 Bin Ton Koyun Sütü Satışı Gerçekleştiriyor

TİGEM 20 Bin Ton Koyun Sütü Satacağım

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, önümüzdeki süreçte 20 bin ton koyun sütünün satışı için bir ihale düzenleyecek.

İhale Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından gerçekleştirilecektir. Satış işlemleri 5 yıllığına açık artırma usulü ile yapılacaktır.

İhale Tarih ve Saati

İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara TİGEM İhale Salonu'nda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçici Teminat ve Şartname Bilgileri

İhaleye katılacak olanlar için geçici teminat tutarı 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlenmiştir. İhale şartnamesi ise www.tigem.gov.tr internet sitesinde yer alan "Pazarlama İhaleleri" bölümünden temin edilebilir.

İLGİLİ HABERLER

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemde Öne Çıkanlar: 23 Eylül 2024'te Yapılacak Faaliyetler
2
Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti
3
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Artıyor
4
Bolu Dağı'nda Sağanak Yağmur Ulaşımı Zorlaştırdı
5
Narkoçelik-40 Operasyonunda 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
6
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftaya Başlarken
7
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları