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TİGEM Açık Artırmasında Rekor Satış: 7.9 Milyon Lira

TİGEM'in düzenlediği açık artırmada 13 Arap tayı toplam 40.2 milyon liraya satıldı, en yüksek fiyat 7.9 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 17:28
TİGEM Açık Artırmasında Rekor Satış: 7.9 Milyon Lira

TİGEM Açık Artırmasında Arap Tayı Rekoru

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Veliefendi Hipodromu'ndaki Başarı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları" etkinliğinde toplam 15 safkan Arap elit tayı sergilendi. Yüksek genetik yapıya sahip bu taylar, hayvan yetiştiricilerinin yoğun ilgisini çekti. Yapılan açık artırma sonucunda 13 tay satışa sunulmuşken, 2 tay alıcı bulamadı.

Rekor Fiyatlar

"İstikrarlı" ismindeki tay, 7 milyon 900 bin lira ile açık artırmanın en yüksek fiyatına ulaşırken, "Büyüksultan" isimli tay 6 milyon 700 bin liradan satıldı. En düşük fiyat ise 1 milyon lira ile "Göksagun" isimli tay için belirlendi.

TİGEM Genel Müdürü'nden Övgü

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın en kaliteli Arap atlarını ülkemizde yetiştiriyoruz. 700 yıla yakın bir geçmişimizle bu alanda önemli bir mirasa sahibiz. Ülkemiz şu an Arap atı yetiştiriciliğinde dünyada bir numara." ifadelerini kullandı.

Bir Sonraki Satış

Ayrıca, ikinci safkan Arap elit tay satışının ise 8 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024...

Dünyanın önde gelen safkan Arap atı yetiştirme ve ıslah merkezlerinden biri olan TİGEM'in "2024 Yılı Safkan Arap Elit Tay Satışları"nı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) açık artırmasında "İstikrarlı" isimli Arap tayı 7 milyon 900 bin liraya alıcı buldu.

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