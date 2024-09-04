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TİGEM'in Çalışmaları Filipinler'e Rehber Olacak

TİGEM, Filipinler'e tarım politikalarında ilham verecek. Bakan Yacob, Türkiye'nin stratejilerinden yararlanacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:52
TİGEM'in Çalışmaları Filipinler'e Rehber Olacak

TİGEM Filipinler'e Tarım Politikalarında Fikir Veriyor

Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Mohammad Shuaib Yacob, Türkiye'nin TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bünyesindeki tarım ve hayvancılık politikalarının kendi ülkelerindeki toprak reformlarına ilham vereceğini ifade etti.

Bursa Ziyareti ve Gözlemler

Bakan Yacob, Türkiye'deki tarım faaliyetlerini incelemek üzere Bursa’da bulunan TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Haluk Ramazan Aydoğan liderliğindeki TİGEM ekibi, üretim alanları hakkında bilgi verdi. Yacob, özellikle gen koruma ve sürdürülebilir üretim politikaları hakkında bilgi edinmekten etkilendiğini vurguladı.

Türk Tarım Politikalarının Önemi

Bakan Yacob, "Türkiye'nin çiftlik yönetimleri ile ilgili öğrendiklerimiz bizim için çok değerli. Çeşitlerin korunması ve hayvancılık alanındaki uygulamalar ilham verici," dedi. Ayrıca, buğday ve tohum üretiminde kaliteye verilen önemin de altını çizdi.

Teknolojik Yatırımlar ve Gelecek Planları

Bakan ayrıca, Türkiye'nin tarım yönetimindeki yüksek teknolojiye ilişkin deneyimlerinin de ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bangsamoro bölgesine döndüklerinde uygulamaya koyacakları stratejileri oluştururken Türkiye'deki deneyimlerini baz alacaklarını ifade etti.

Eğitimli Çiftçiler İhtiyacı

Türkiye’deki çiftlik çalışanlarının kalifikasyon seviyesinin yüksek olması, Bakan Yacob’u etkileyerek kendi bölgelerinde eğitim reformları gerçekleştirme kararı almalarına yol açtı. Bakan, Türk devletine ve halkına teşekkür ederek işbirliğinin gelecekte de devam etmesini umduğunu söyledi.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob...

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Tarım, Balıkçılık ve Ziraat Reformu Bakanı Yacob (fotoğrafta), beraberindeki heyetle Türkiye'nin tarım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Bursa'daki, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM Karacabey İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. TİGEM'in tarım uygulamaları ve hayvancılık konusundaki çalışmalarını ilgiyle dinleyen Bakan Yacob, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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