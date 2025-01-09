TİHEK Başkanı Kılıç, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:28
TİHEK Başkanı Kılıç, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Anadolu Ajansı'nın organize ettiği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Katılımıyla aslında önemli bir geleneğin devamlılığına destek veren Kılıç, fotoğrafçıların muhteşem anlarını paylaştığı yarışmanın önemine değindi.

Kılıç, Anadolu Ajansı'nın yıllarca süren fotoğrafçılık geleneğinin, toplumsal olayların ve anların kaydedilmesinde nasıl bir rol oynadığını vurguladı. Bu tür etkinliklerin, hem sanatın hem de haberin buluştuğu noktalar olduğunu belirtirken, kendisinin de yarışma kapsamındaki eserleri büyük bir ilgiyle takip ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylaması, sanatseverlerle birlikte geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kılıç’ın katılımı, yarışmanın prestijini daha da artırdı ve dikkatleri üzerine çekti.

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