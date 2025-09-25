TİHEK: Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Tam Destek

TİHEK, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Destekledi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), çocukların kişisel verilerinin korunması ve güvenli internet ortamında gelişimlerinin desteklenmesini önceliklendirdiğini duyurarak, Kurum Başkanımız Fahrettin Altun ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeleri tarafından imzalanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile sözleşmeye ilişkin uluslararası çağrıyı desteklediklerini bildirdi.

TİHEK'in Açıklaması ve Dijital Riskler

TİHEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, internet, yapay zeka ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin günlük yaşamı kolaylaştırıp zenginleştirdiği, ancak bu imkanların çeşitli insan hakları ihlallerine yol açabilecek riskleri de beraberinde getirdiği vurgulandı. Açıklamada, dijital mecralarda çocukların bilgiye erişim ve mahremiyet hakkının korunmasının uluslararası toplumun müşterek sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan hakların yalnızca fiziksel ortamlarla sınırlı olmadığı; dijital dünyada da geçerli olduğu, özellikle ekran başında sıkça vakit geçiren çocuklar için dijital güvenliğin ve çocukların dijital varlığının desteklenmesinin öncelikli bir konu olduğu hatırlatıldı.

Sözleşmenin Kapsamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan 13 maddeden oluşan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocukların bilgi ve iletişim teknolojilerine güvenli erişimi, çocukların kişisel verileri ve mahremiyetinin korunmasından sorumlu kişi ve kuruluşlar, dijital alanda çocuk ihmali, dijital hizmetlerin çocuk gelişimi ile ilişkisi, unutulma hakkı, çocukların yer aldığı içeriklerde çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlüğüne zarar verecek unsurlar, yaşa uygun ve ayrımcılıktan uzak içerik, dijital şiddet ve istismar ile dijital istismara karşı başvuru mekanizmaları, yaşa uygun, erişilebilir ve nitelikli dijital okuryazarlık eğitimi, uluslararası korunma hakkı ve güvende olma hakkına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1989'da kabul edilen ve Türkiye'nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin çocuk haklarının korunmasını güvence altına aldığı, sözleşmenin temel ilkelerinden olan çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde çocukların kişilik ve yeteneklerini güvenli bir internet ortamında geliştirebilmelerine fırsat tanınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Uluslararası Boyut ve Devlet Desteği

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda sözleşmeden bahsettiği; yapay zeka teknolojilerinin yeni bir tahakküm aracı olarak değil, insanlığın lehine kullanılması gerektiğini vurguladığı ve sözleşmenin yakın zamanda uluslararası alanda imzaya açılacağının belirtildiği kaydedildi. TİHEK, bu girişimin küresel ölçekte güçlü bir farkındalık oluşturacağına dikkat çekti.

TİHEK'in Çalışmaları

TİHEK'in çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi ile çocukların ayrımcı muamelelere maruz kalmasının önlenmesi kapsamında birçok çalışma yürüttüğü; dijital dünyada çocuk hakları ve siber zorbalıkla mücadele konularında seminerler ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirdiği belirtildi. Kurumun bu faaliyetlerle kamu kurumları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdiği ifade edildi.

Ayrıca, çocuk hakları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla TİHEK Çocuk web sitesi ile hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli içerikler üretildiği bildirildi.

"TİHEK olarak, çocukların kişisel verilerinin korunması ve güvenli internet ortamında gelişimlerinin desteklenmesini önemsiyor, Kurum Başkanımız Fahrettin Altun ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeleri tarafından imzalanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ve Sözleşmeye ilişkin uluslararası çağrıyı destekliyoruz."