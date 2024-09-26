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TİHEK, Engelsiz Yol Oluşturulmayan Belediyeye Cezasını Kestik

TİHEK, görme engelli vatandaşın talebine yanıt vermeyen belediyeye para cezası uyguladı. Engelli erişimi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:00
TİHEK, Engelsiz Yol Oluşturulmayan Belediyeye Cezasını Kestik

TİHEK'ten Cezai Önlem

İstanbul'da yaşayan görme engelli bir birey, kaldırım eksikliği ve yolun bozuk olması nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Sarıyer Belediyesinin bu durumu göz ardı etmesi üzerine 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

Zorlayıcı Şartlar ve Cezanın Sebebi

M.K., 2022 yılında sokakta kaldırım olmaması ve asfaltın çukur dolu olduğunu belirterek, belediyeye başvurmuştu. Ancak, taleplerine olumlu bir yanıt alamayınca bir yıl sonra bir kez daha başvuruda bulundu. TİHEK, başvuruyu değerlendirerek inceleme başlattı.

Belediyeden Gelen Açıklama

Belediye yazılı görüşünde, yolun plansız yapılaşmalardan etkilendiğini ve bu nedenle kaldırım yapılamadığını belirtti. Ancak, ayrıca İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de yolda yaya kaldırımının eksik olduğunu ve asfaltın düzgün olmadığını bildirdi.

Engellilik Temelinde Ayrımcılık İhlali

TİHEK, engelli bireylerin bağımsız yaşama ve topluma dahil olma haklarına vurgu yaparak, sokağın erişilebilir olmamasının başvuranın bağımsız hareketini kısıtladığını belirtti. Bu nedenle dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verildi.

Toplumsal Ulaşım Hakkı

Kararda, engelli bireylerin özgür ve bağımsız bir şekilde ulaşım haklarına sahip olmaları gerektiği vurgulandı. TİHEK, sosyal yaşamda engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların giderilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

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