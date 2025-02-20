TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki: 'İnsan Hakları Söylemi ve Uygulamaları Arasındaki Çelişkiler Ortada'

TİHEK İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, Samsun'da insan hakları ihlalleri ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:18
TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki: 'İnsan Hakları Söylemi ve Uygulamaları Arasındaki Çelişkiler Ortada'

Günümüzde İnsan Hakları ve Hak İhlalleri

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, Samsun'da düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda insan hakları sorunlarını gündeme getirdi.

Tiryaki, "Günümüzde küresel çapta karşı karşıya kalınan hak ihlalleri, insan hakları söylemiyle uygulamalar arasındaki çelişkileri gözler önüne sermektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramı bu çelişkinin en acı örneklerinden birini teşkil etmektedir." dedi.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Tiryaki, Gazze'deki duruma değinerek, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları neticesinde başta kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 110 binden fazla kişi yaralanmış ve yerinden edilme riski altında bulunan 1 milyondan fazla insan temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşamaz hale gelmiştir," ifadelerini kullandı.

Bu vahşet karşısında, uluslararası toplumun çifte standarttan uzaklaşıp ortak bir tavır takınması gerektiğinin altını çizen Tiryaki, "Neticede, yeterli güce sahip olmadığı anlaşılan ve tutarlı hareket etme kapasitesi bulunmayan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası mekanizmalar sorgulanır hale gelmiştir," dedi.

Umudun Gölgesinde Bir Mesaj

Tiryaki, İslam inancının insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gördüğünü vurgulayarak, "İnsan hakları yalnızca bir kavram olmaktan öte, tüm insanlığa yayılması gereken bir sorumluluktur." dedi.

Toplantıda ayrıca, TİHEK’in bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki (fotoğrafta), Samsun...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki (fotoğrafta), Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki (fotoğrafta), Samsun...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki (fotoğrafta), Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuşma yaptı.

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