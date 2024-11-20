TİHEK'in Çocuk Web Sitesi Erişimde: Doğru Bilgiye Ulaşım Artıyor

TİHEK'in Çocuk Web Sitesi Erişimde

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, kurum bünyesinde çocuklara yönelik web sitesinin erişime açıldığını duyurdu. TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için düzenlenen lansmanda konuşan Kılıç, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu belirtti.

Kılıç, bu siteyle birlikte kuruma yapılan başvurular ve verilen kararlara çocukların erişiminin sağlanacağını ifade ederek, “Ana hedeflerimizden biri, çocuk haklarına ilişkin bir çatı platform oluşturmaktır.” dedi.

Çocuk Haklarına Yönelik Projeler

Çocuk haklarının, TİHEK tarafından temel planda tutulduğuna dikkat çeken Kılıç, geçmişte çocuklara yönelik pek çok projenin hayata geçirildiğini aktardı. Ayrıca, “Çocuklarımızın bizatihi kendilerinin başvurularını alabileceğimiz bir platforma dönüşsün çabamız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Doğru Bilgiye Erişim

Dijitalleşmenin arttığı günümüzde doğru bilgiye erişimin önemli bir sorun haline geldiğine değinen Kılıç, “Doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmek için ciddi süzgeçlere ve araçlara ihtiyaç var. Bu noktada TİHEK çocuk web sitesi, doğru bilgiye erişim noktasında önemli bir araç teşkil edecek.” ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları ve Bilgi Erişimi

İnsan haklarının evrensel niteliğine vurgu yapan Kılıç, çocuk haklarının da bu kapsamda olduğunu belirterek, site sayesinde çocuk haklarına ilişkin bilgilerin doğrudan çocuklara aktarımının mümkün olacağını söyledi. Kılıç, TİHEK'in daha önce yayımlanmış kararlarının çocuk dostu versiyonlarının bu web sitesinde yer alacağını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç (ortada), TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için TİHEK'te düzenlenen lansmanda konuşma yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç (ortada), TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için TİHEK'te düzenlenen lansmanda konuşma yaptı.