DOLAR
34,45 0,05%
EURO
36,41 0,46%
ALTIN
2.922,87 -0,16%
BITCOIN
3.255.169,51 -2,15%

TİHEK'in Çocuk Web Sitesi Erişimde: Doğru Bilgiye Ulaşım Artıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, çocuklar için tasarlanan web sitesini erişime açtı. 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde duyuruldu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:42
TİHEK'in Çocuk Web Sitesi Erişimde: Doğru Bilgiye Ulaşım Artıyor

TİHEK'in Çocuk Web Sitesi Erişimde

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, kurum bünyesinde çocuklara yönelik web sitesinin erişime açıldığını duyurdu. TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için düzenlenen lansmanda konuşan Kılıç, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu belirtti.

Kılıç, bu siteyle birlikte kuruma yapılan başvurular ve verilen kararlara çocukların erişiminin sağlanacağını ifade ederek, “Ana hedeflerimizden biri, çocuk haklarına ilişkin bir çatı platform oluşturmaktır.” dedi.

Çocuk Haklarına Yönelik Projeler

Çocuk haklarının, TİHEK tarafından temel planda tutulduğuna dikkat çeken Kılıç, geçmişte çocuklara yönelik pek çok projenin hayata geçirildiğini aktardı. Ayrıca, “Çocuklarımızın bizatihi kendilerinin başvurularını alabileceğimiz bir platforma dönüşsün çabamız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Doğru Bilgiye Erişim

Dijitalleşmenin arttığı günümüzde doğru bilgiye erişimin önemli bir sorun haline geldiğine değinen Kılıç, “Doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmek için ciddi süzgeçlere ve araçlara ihtiyaç var. Bu noktada TİHEK çocuk web sitesi, doğru bilgiye erişim noktasında önemli bir araç teşkil edecek.” ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları ve Bilgi Erişimi

İnsan haklarının evrensel niteliğine vurgu yapan Kılıç, çocuk haklarının da bu kapsamda olduğunu belirterek, site sayesinde çocuk haklarına ilişkin bilgilerin doğrudan çocuklara aktarımının mümkün olacağını söyledi. Kılıç, TİHEK'in daha önce yayımlanmış kararlarının çocuk dostu versiyonlarının bu web sitesinde yer alacağını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç (ortada), TİHEK çocuk web...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç (ortada), TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için TİHEK'te düzenlenen lansmanda konuşma yaptı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç (ortada), TİHEK çocuk web...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç (ortada), TİHEK çocuk web sitesinin tanıtımı için TİHEK'te düzenlenen lansmanda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Düzce'de Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu Düzenlendi
3
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
4
Malta Bakanı Roderick Galdes, Nurdağı'nda Depremzedeleri Ziyaret Etti
5
Belgrad'da Eski Sava Köprüsü İçin Protesto Gösterisi
6
TİKA, Güney Afrika'daki Görme Engelli Öğrencilere Bilgisayar Desteği Sağladı
7
Ankara'da Filistinli Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri ve Soykırım Raporu Açıklandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı