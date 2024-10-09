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TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri otelden çıkararak ayrımcılık yasağını ihlal etti, TİHEK 141 bin lira para cezası kesti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:01
TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı

TİHEK'ten Belediyeye Cezai İşlem

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne idari para cezası uyguladı. Kurumun kararı, belediyenin siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasaklarını ihlal ettiğini ortaya koydu.

Olayın Gelişimi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Tekirdağ’a yerleştirilen depremzedeler, seçim sonrası belediye tarafından otellerden çıkarılma girişimine maruz kaldı. Bu durumu değerlendiren TİHEK, incelemeye başlayarak belediyenin yazılı görüşünü talep etti.

Belediyenin Savunması

Belediye, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı yaratıldığını savundu. Ayrıca, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve AFAD’dan gelen hiçbir depremzedeye olumsuz bir yanıt verilmediğini belirtti. Ancak, TİHEK sıkı bir inceleme yaptı ve ayrımcılık yapıldığına dair deliller buldu.

Cezanın Sebepleri

TİHEK, belediyenin 16 Mayıs 2023'te gönderdiği yazıda, depremzedelere yönelik konaklama hizmetini 21 Mayıs'ta sonlandıracağını bildirdiğine dikkat çekti. Bu durumun, seçimlerle ilgili açık bir ilişki barındırdığını ve hizmetin, depremzedelerin siyasi görüşlerinden dolayı sona erdirildiğini düşündürdüğünü ifade etti.

Sonuç ve Cezai İşlem

TİHEK, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan 141.934 lira idari para cezası uyguladı. TİHEK, bu kararın siyasi görüş temelindeki ayrımcılığın barınma hakkına müdahale niteliğinde olduğunu ve ulusal ile uluslararası eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Bu olay, depremzedelerin haklarının korunması konusunda kamuoyunda önemli bir tartışma başlattı ve yetkililerin sorumluluğunu yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

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