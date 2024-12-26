TİHEK, Suriye'deki İnsan Hakları İhlallerini Raporlayacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, önümüzdeki yıl Suriye topraklarındaki insan hakları ihlallerini tarihsel bir perspektiften raporlayacaklarını duyurdu. Kılıç, bu çalışmanın insani hukuktan kaynaklanan ihlalleri de kapsayacağını vurguladı.

2024'te Küresel İhlal Raporlaması

Kılıç, TİHEK'in Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda, 2024 yılında küresel ölçekte insan hakları ihlallerinin en ağır biçimde devam ettiğini belirterek, özellikle Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen ihlallere dikkat çekti.

İsrail'in yerleşimci politikalarını eleştiren Kılıç, bölgedeki sivil kayıpların 50 bine ulaştığını ve en çok etkilenen grupların çocuklar ve kadınlar olduğunu dile getirdi. Bu durumun insanlık adına bir trajedi olduğunu ifade etti.

Suriye'deki İhlaller Üzerine Çalışmalar

Prof. Dr. Kılıç, Suriye'deki insan hakları ihlallerine dair çalışmalarını da sürdüreceklerini belirterek, önümüzdeki yıl Suriye topraklarında yaşanan ihlalleri daha geriye dönük bir şekilde raporlayacaklarını söyledi. Kılıç, bu konudaki detayları önümüzdeki hafta TİHEK Kurulunda ele alacaklarını duyurdu.

Ayrımcılıkla Mücadele ve İhlal Kararları

TİHEK Başkanı, ayrımcılıkla mücadele konusunda en çok ihlal kararının engellilik temelinde verildiğini ve cinsiyet ayrımcılığının ikinci sırada yer aldığını aktardı. 2024 yılı içerisinde TİHEK, 1281 kararın ardından 42 ihlal kararı alındığını kaydetti.

Sedneya Hapishanesi ve Soykırım İncelemesi

Kılıç, Sedneya Hapishanesi'nde gerçekleştirilecek saha incelemeleri ile insanlık dışı suçların tanıklarıyla görüşme planlamalarının olduğunu belirtti. Yürütülecek raporlama, İngilizce ve Arapça'ya çevrilerek Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacak.

Son olarak, Kılıç, Esed'in uluslararası yargı yetkisi çerçevesinde yargılanacağına inandıklarını belirterek, raporlarının bu süreçte önemli bir delil olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, TİHEK'in Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda kurum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, TİHEK'in Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda kurum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.