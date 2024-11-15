DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,44 -0,53%
ALTIN
2.840,41 -0,19%
BITCOIN
3.056.683,91 -1,17%

TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna Ayrımcılık Cezası

Ankara 1 No'lu Barosu, görme engelli avukatlar için oluşturulan kitap tarama ünitesini kapattı. TİHEK, ayrımcılık nedeniyle 141 bin 934 lira ceza verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:01
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna Ayrımcılık Cezası

TİHEK'ten Cezası Çıkan Karar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara 1 No'lu Barosu'nun, görme engelli avukatlar için 2009'da baro kütüphanesinde kurduğu kitap tarama ünitesini kapatma kararını ayıpladı. TİHEK, söz konusu uygulamanın sonlandırılmasının, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti.

Olayın Arka Planı

Ankara 1 No'lu Barosu'na kayıtlı görme engelli avukat O.S., kütüphanedeki kitap tarama ünitesinin, mevcut baro yönetimi tarafından 20 Ağustos 2023'te kapatılması üzerine TİHEK'e başvurdu. Başvurusunda, baro yönetiminin, bu uygulamanın durdurulması için öne sürdüğü gerekçeleri aktaran O.S., baronun kendisine gönderdiği 23 bin 700 lira'lık ödemeye rağmen, kitap tarama faaliyetinin başlatılmadığını belirtti.

TİHEK'in Değerlendirmesi

O.S., baro kütüphanesindeki eserlere erişememesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu ifade ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. TİHEK, yaptığı yazılı değerlendirmede, engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Baro Yönetiminin Yanıtı ve Cezanın Gerekçesi

Ankara 1 No'lu Barosu, TİHEK'e gönderdiği yazıda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. maddesine atıfta bulunarak, engelliler için eser çoğaltmanın belirli koşullar altında yapılması gerektiğini savundu. TİHEK, bu savunmanın yeterli görülmediğine belirtti ve baroya, 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Sonuç ve Beklentiler

TİHEK'in kararında, baronun muhatap avukatlara kütüphane hizmeti sunarken ayrımcılığa neden olamayacağı vurgulandı. Avukatların eşit erişim haklarına sahip olduğu belirtilerek, engelli avukatlara karşı yapılan farklı muamelelerin makul bir şekilde haklılaştırılamayacağı ifade edildi. Bu karar, gelecekte benzer ayrımcılıklara karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Emine Erdoğan'dan Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'ne Anlamlı Destek
6
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
7
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı