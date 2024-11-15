TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna Ayrımcılık Cezası

TİHEK'ten Cezası Çıkan Karar

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ankara 1 No'lu Barosu'nun, görme engelli avukatlar için 2009'da baro kütüphanesinde kurduğu kitap tarama ünitesini kapatma kararını ayıpladı. TİHEK, söz konusu uygulamanın sonlandırılmasının, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti.

Olayın Arka Planı

Ankara 1 No'lu Barosu'na kayıtlı görme engelli avukat O.S., kütüphanedeki kitap tarama ünitesinin, mevcut baro yönetimi tarafından 20 Ağustos 2023'te kapatılması üzerine TİHEK'e başvurdu. Başvurusunda, baro yönetiminin, bu uygulamanın durdurulması için öne sürdüğü gerekçeleri aktaran O.S., baronun kendisine gönderdiği 23 bin 700 lira'lık ödemeye rağmen, kitap tarama faaliyetinin başlatılmadığını belirtti.

TİHEK'in Değerlendirmesi

O.S., baro kütüphanesindeki eserlere erişememesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu ifade ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etti. TİHEK, yaptığı yazılı değerlendirmede, engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Baro Yönetiminin Yanıtı ve Cezanın Gerekçesi

Ankara 1 No'lu Barosu, TİHEK'e gönderdiği yazıda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. maddesine atıfta bulunarak, engelliler için eser çoğaltmanın belirli koşullar altında yapılması gerektiğini savundu. TİHEK, bu savunmanın yeterli görülmediğine belirtti ve baroya, 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Sonuç ve Beklentiler

TİHEK'in kararında, baronun muhatap avukatlara kütüphane hizmeti sunarken ayrımcılığa neden olamayacağı vurgulandı. Avukatların eşit erişim haklarına sahip olduğu belirtilerek, engelli avukatlara karşı yapılan farklı muamelelerin makul bir şekilde haklılaştırılamayacağı ifade edildi. Bu karar, gelecekte benzer ayrımcılıklara karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.