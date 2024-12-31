TİHEK'ten Ayrımcılığa Cezası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Destek Yok

TİHEK, Öğrenci Ayrımcılığına Göz Yumamadı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrenciyi ayrımcı uygulamalarla hedef alan Düşünür Koleji'ne toplamda 141 bin 934 lira idari para cezası verme kararı aldı.

Veli Başvurusu Sonrası Gelişmeler

TİHEK tarafından yapılan açıklamaya göre, veli Ö.K, çocuğu M.T.K'nin özel gereksinimleri nedeniyle okuldaki ayrımcı muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle kuruma başvurdu.

M.T.K, ilkokul 4. sınıf öğrencisi olarak öğretmeni tarafından arkadaşlarından ayrı tutuldu, etkinliklere katılmasına izin verilmedi ve zaman zaman disiplin cezaları ile karşılaştı. Aile, bu tarz uygulamaların çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Öğretmenin Savunması ve Okul Yönetiminden Açıklama

Başvuruda yer alan iddialar arasında, sınıf öğretmeninin çocuğa 'Anlamıyorsun.' diyerek çalışma kağıtlarını dağıtmadığı ve sınıfta yokmuş gibi davrandığı belirtiliyor. Ayrıca, tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılımının engellendiği ve bu nedenle okuldan kaçış isteğinde bulunduğu ifade edildi.

Okul yönetimi ise, öğrencinin akademik olarak geride olduğunu, fakat bireysel eğitim desteği sağlandığını belirterek, öğrenci için özel eğitim planı (BEP) oluşturduklarını ve birebir çalışmaların yapıldığını aktardı.

TİHEK'in Dikkat Çekici Açıklamaları

Sınıf öğretmeni A.A, iddiaları reddederek, 'Herhangi bir ayrımcılık yapmadım, ancak çocuğun özel durumları nedeniyle sınıfta ders işlemek bazen zorlaşıyordu.' şeklinde konuştu.

TİHEK, başvuruyu inceledikten sonra eğitim kurumlarının engelli ve özel gereksinimleri olan öğrenciler için eşit eğitim fırsatları sunma yükümlülüğünü hatırlatarak, bu yükümlülüğü ihlal eden okula para cezası keserken, benzer ihlallerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve eşitlik ilkesine uyulmasını talep etti.