TİHEK'ten Ayrımcılık Cezası: Tesettür Mayo Yasağına Son

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir sitede tesettürlü mayo ile havuza girmeye çalışan bir kadın için önemli bir karar aldı. Site yönetiminin kadının havuzda tesettür mayo giymesine izin vermemesi, din ve inanç temelinde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle TİHEK tarafından incelemeye alındı.

2022 yılında ailesiyle birlikte yazlıkta bulunan Z.G., tesettürlü mayo ile site havuzuna girmek istedi. Ancak site yönetimi, bu talebi, mayo, bikini ve şort dışında yüzme kıyafetlerinin hijyen kurallarına uymadığı iddiasıyla reddetti.

Yasağın kaldırılması için site yönetimine başvuran Z.G., yönetimin 30 hayır, 5 evet oyu ile bu talebi yine kabul etmemesi üzerine TİHEK'e başvurdu. TİHEK, önceki benzer başvurulardan elde edilen sağlık görüşlerine atıfta bulunarak, tesettür mayo ile havuza girilmesinin hijyen açısından olumsuz etkisinin bulunmadığını ifade etti.

Kuruluş, tesettür mayo konusunun din ve inanç özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. TİHEK, site yönetiminin yasağının meşru bir amaca hizmet etmediğini vurgulayarak, Z.G.'nin din ve inancını ifade etme özgürlüğünün engellendiğine karar verdi.

Bu çerçevede TİHEK, Altınoluk Artemis Evleri Site Yönetimi'ne 141 bin 934 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kararın Gerekçesi

Kurumun kararında, Anayasa'nın 10. maddesine vurgu yapılarak, herkesin eşitlik hakkına sahip olduğu belirtildi. Ayrıca Anayasa'nın 24. maddesi ile din ve vicdan hürriyeti tanımlanmış ve 6701 sayılı İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na atıfta bulunarak herkesin haklardan eşit yararlanma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Karar metninde, Z.G.'nin tesettür mayosuyla havuza girmesinin yasaklanmasının güvence altına alınan hakların ihlali olduğu ifade edildi. Kurum, 'Din veya inanca uygunluk, sadece dini törenlerle sınırlı kalmayıp, belirli kıyafetlerin giyilmesini de içermektedir. Bu bağlamda tesettür mayo giymek, din ve inanç hürriyeti içinde bir ifade biçimi olarak kabul edilmelidir' değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.