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TİHEK'ten Haşema ile Havuz Girişi Engeline 10 İhlal Kararı

TİHEK, haşemayla havuza girmek isteyen kadınların başvurularında son 3 yılda 10 ihlal kararı verdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:02
TİHEK'ten Haşema ile Havuz Girişi Engeline 10 İhlal Kararı

TİHEK'ten Haşema ile Havuz Girişi Engeline 10 İhlal Kararı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), son üç yıl içerisinde haşemayla havuza girmek isteyen kadınların başvurularını değerlendirerek 10 ihlal kararı verdi. Bu kararların gerekçesi, Anayasa'nın eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü ile uluslararası hukuk kurallarına dayandırıldı.

Örnek Vakalar ve Verilen İhlal Kararları

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan bir olayda, site yöneticisi ve görevlisi, bir kadının haşemayla havuza girmesine izin vermedi. Bu durum, bireylerin dinî inançları doğrultusunda yaşam tarzlarına müdahale olarak değerlendirildi. TİHEK, bu başvuruda hukuki hakların kullanıldığını belirterek ihlal kararı verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde M.Ö. ve H.Ö.'nün başvurusu üzerine, site yönetiminin haşema ile havuzda yüzen kadınlara karşı ayrımcılık yaptığına karar verildi. Bu durumda, site yönetimine 50.000 TL idari para cezası uygulandı.

Serik ilçesinde bulunan bir diğer başvuruda ise B.A.'nın havuzdan çıkarılması üzerine verilen karar, "Tesettürlü mayo ile yüzme arasında hijyen açısından bir fark yoktur" şeklinde bir açıklamayla desteklendi. TİHEK, bu başvuruya da idari para cezası vererek müdahalenin haksız olduğuna hükmetti.

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri

TİHEK, verdiği ihlal kararlarını şu hukuki düzenlemelere dayandırdı:

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 24. Maddesi: "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."
  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 2. Maddesi: "Herkes ırk, renk, cinsiyet gibi ayrım gözetilmeksizin hak ve özgürlüklere sahiptir."
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. Maddesi: "Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir."
  • Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 18. Maddesi: "Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olacaktır."

TİHEK’in kararları, din ve inanç özgürlüğünün korunması açısından kritik bir öneme sahip olup, ayrımcılığa karşı etkin bir mücadele örneği sunmaktadır.

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