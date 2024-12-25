TİKA, 10 Uzman Yardımcısı Alımı İçin İlan Verdi

TİKA 10 Uzman Yardımcısı Alımı Gerçekleştiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 10 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, TİKA'nın uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat, istatistik, kamu yönetimi, makine mühendisliği, Fransızca mütercim ve tercümanlık, Arapça mütercim ve tercümanlık alanlarında uzman yardımcıları istihdam edeceği belirtildi.

Adaylarda Aranan Şartlar

Adayların, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen iç veya dış yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmekte.

Bunun yanı sıra, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, her grup için belirtilen farklı puan türlerinden en az 75 puan almış olmaları şartı aranıyor.

Başvuru Süreci ve Sınav Bilgileri

Adaylar başvurularını 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden TİKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Giriş sınavına katılma hakkı kazananların isimleri, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarihleri ile saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden de sınav tarihleri ve saatlerine ilişkin bilgilere ulaşabilecekler.