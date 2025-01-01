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TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı

TİKA, Mahtumkulu Firaki'nin 300'cü ve Fuat Sezgin'in 100'cü doğum yılı için anlamlı iki kitap yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:17
TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkmen mutasavvıf ve şair Mahtumkulu Firaki ile İslam bilim tarihinin önde gelen ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına iki özel kitap yayımladı. Firaki'nin doğumunun 300'üncü, Sezgin'in ise 100'üncü yılı nedeniyle gerçekleştirilen bu yayınlar, her iki düşünürü geleceğe taşımayı amaçlıyor.

TİKA Herat Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bu önemli şahsiyetlerin unutulmadığı vurgulandı. İlgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mahtumkulu Firaki'yi Anma ve Fuat Sezgin'i Anlamak adlı iki kitap, bu şahsiyetlerin tanıtımı ve anılması amacıyla yayımlandı.”

Kitapların içeriklerine dair bilgileri paylaşan TİKA, Fuat Sezgin'in hayatı ve eserlerini konu alan makalelerin yer aldığı kitabı katılımcılara hediye etti. Ayrıca, Mahtumkulu Firaki'yi Anma kitabında şairin hayatı, yaşadığı dönem, düşünceleri hakkında bilgiler; Farsça olarak verilirken, seçki şiirler de Latin ve Arap alfabeli Türkmence, Türkiye Türkçesi, Farsça ve Peştuca dillerine çevrildi.

Yayınların tanıtımı için düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Herat'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Herat Yazarlar Birliği, Kadın Sanayi ve Ticaret Odası ile Valilik temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı. Programlarda her iki fikir insanının hayatları, eserleri ve kültürel bilim alanındaki katılımları tema olarak işlendi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Firaki ve Sezgin'i daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. “Firaki'nin şiirleri ilk defa Peştuca'ya çevrildi. Bu eser, Firaki'nin sadece bir şair olmadığını, aynı zamanda Suriye, Irak, İran, Türkmenistan, Tacikistan ve Afganistan'daki Türkmenler için bir sufi, arif ve kahraman olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Deniz, kitabın Afganistan halkına, kitapseverlere ve kültür insanlarına bir katkı olması temennisinde bulundu.

Ayrıca, 2024'ün TÜRKSOY tarafından Firaki'nin 300'üncü doğum yılı dolayısıyla “Mahtumkulu Firaki'yi Anma Yılı”, UNESCO tarafından da Fuat Sezgin'in 100'üncü doğum yılı kapsamında “Fuat Sezgin'i Anma Yılı” olarak kutlanacağı hatırlatıldı.

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