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TİKA, Afganistan'da Onkoloji Hastalarına Destekte Bulundu

TİKA, Herat'taki onkoloji hastalarına tıbbi malzeme ve ekipman yardımı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:12
TİKA, Afganistan'da Onkoloji Hastalarına Destekte Bulundu

TİKA, Afganistan'da Onkoloji Hastaları için Destek Sunuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın batısında, Herat Bölge Hastanesi'nin onkoloji bölümüne önemli bir tıbbi malzeme ve ekipman yardımı gerçekleştirdi. Bu destekle birlikte, onkoloji hastalarına sunulan hizmetlerin kalitesi artırılmış oldu.

Yardım İçerikleri ve Hastane İhtiyaçları

TİKA'nın Herat Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hasta yatağı, kemoterapi ilaçları, hasta monitörleri, ultrason cihazları, oksijen konsantratörleri, aspiratörler ve infüzyon pompaları gibi kritik ekipmanların hastane yönetimine teslim edildiği belirtildi. Herat Bölge Hastanesi onkoloji bölümünde yılda yaklaşık 4000 hastaya hizmet verilmektedir.

Üst Düzey Yetkililerden Açıklamalar

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, teslimat töreninde şu ifadeleri kullandı: "Bölgede tek olan onkoloji bölümünün kapasitesini tam donanımlı hale getirdik. Böylece ağır hastaların ülke dışına gitmesine veya ilaçlarını yabancı kaynaklardan temin etmesine gerek kalmadı."

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan da TİKA'nın bu projesinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bir kişinin hayatına dokunabilirsek bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu proje, TİKA'nın ne ilk ne de son projesi olacak. Sağlık alanında daha birçok projeye imza atmayı planlıyoruz." dedi.

Herat Bölge Hastanesi Genel Müdürü Dr. Muin Berat ise, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ederek, "Dost ve kardeş ülke Türkiye, her zaman Afganistan'ın yanındadır. Bu proje, Türkiye'nin dostluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat Bölge...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat Bölge Hastanesi Onkoloji bölümüne ekipman ve ilaç desteği yaptı. Programa, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat Bölge...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısındaki Herat Bölge Hastanesi Onkoloji bölümüne ekipman ve ilaç desteği yaptı. Programa, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan da katıldı.

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